У Києві неадекватна бабуся побила школярку, а потім і її батька (фото)

Постраждалі написали заяву в поліцію і засвідчили побої.

В Оболонському районі Києва літня жінка напала на 11-річну дівчинку і на батька потерпілої, який намагався заспокоїти неадекватну стареньку.

Про це повідомляє "КиївОперативний".

"Літня жінка побила мою 11 річну доньку. По вул. Озерна, 22, Оболонського району. Мені зателефонував чоловік байкер і повідомив про інцидент. Примчавши на місце, я побачила розбите обличчя своєї дочки, викликала поліцію і швидку. Ця жінка мою дочку била по обличчю, голові та нирках. Повернувшись до чоловіка, побачила роздерту голову і шию", - розповідає мати постраждалої.

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Зі слів жінки, ситуація така: діти каталися на роликах і скейтах. Її дочка побачила, що лежать на асфальті листи пінопласту, які заважали дітям кататися, підняла один і викинула в сміття, під'їхавши за другим листом, почула крик іншої жінки: "Біжи! Вона тебе буде бити!"

У цей момент, як розповіла мама, її дитину схопила за одяг літня, коротко стрижена, сива жінка.

"Ця жінка почала тягнути мою дочку до смітника з криками: виймай усе, що викинула і поклади на місце. Моя дочка почала кричати: ви не маєте права мене хапати, відпустіть. В наступну мить ця жінка з криками: занадто багато знаєш про свої права, почала бити мою дочку по обличчю, голові та нирках. За мою дочку заступилися люди, ця жінка припинила бити мою дочку, і з криками пішла сіла на лавку біля свого будинку", - розповіла далі мати постраждалої дівчинки.

Діти, які каталися разом з дівчинкою, побігли кликати її батька. Прибігши на місце, чоловік підійшов до агресивної старої і запитав, як вона посміла чіпати дитину. У відповідь літня жінка кинулася з кулаками і на нього.

Постраждалі написали заяву в поліцію і засвідчили побої. Судмедекспертиза і установка особистості нападниці жінки триває.