На Дніпропетровщині 4-річну дівчинку побили до напівсмерті: рідні підозрюють матір або її співмешканця (відео)

Наразі поліція проводить розслідування, але ні матір, ні її співмешканець досі не затримані.

Медики у Жовтих Водах на Дніпропетровщині борються за життя дитини, яку, ймовірно, побила матір.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, чотирирічну Кіру привезли у лікарню у стані коми. Її мати пояснила: на дитину нібито впала поличка. Але рідні певні: злість на дівчинці зірвала або мати, або її співмешканець. Вони звернулися до медиків лише на четверту добу після травми, коли Кіра вже не виказувала жодної реакції.

Лікарі кажуть, у дитини вкрай важкий стан, у неї кома третього ступеню, а на тілі сліди побиття – множинні гематоми. Перевезення до обласної лікарні до Дніпра вона не витримає. Прогноз медиків – невтішний.

Водночас, місцеві мешканці збирають для дівчинки допомогу і вимагають покарати винних. Наразі поліція проводить розслідування, але ні матір, ні її співмешканець досі не затримані.