КПВВ «Каланчак» після припинення його роботи перетнули тільки три людини (фото)

Люди, які заїхали на материкову Україну - сім'я.

Тільки три людини пройшли з Криму на територію материкової України через КПВВ Каланчак після припинення його роботи.

Про це прес-секретар Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

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Люди, які заїхали на материкову Україну - сім'я. Чоловік пересувався в інвалідному візку: він нащодавно переніс операцію на хребті.

Прикордонники на КПВВ чергують у спеціальних респіраторах. Як розповів Іван Шевцов, буквально за день поржавіли металеві навіси.

У зв'язку з ситуацією в Херсон прибули медики з Одеси.

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово закрила КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" на адмінкордоні з окупованим Кримом.