Портал у невідоме: у Запоріжжі маршрутка застрягла у наскрізній дірі на мосту (фото)

Автобус намагаючись об'їхати місце ДТП, виїхав на пішохідну зону і провалився заднім колесом в наскрізну яму.

Сьогодні вранці, о 7:38, на мосту Преображенського сталося ДТП. Зіткнулися два легковики: "Лада"і "Жигулі". Автобус №92, намагаючись об'їхати місце ДТП, виїхав на пішохідну зону і провалився заднім колесом в наскрізну яму.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Запорізькій області.

На місце аварії виїхали рятувальники і за допомогою тросу витягли пасажирський транспорт.

На даний момент рух по мосту відновлено. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі автобус молодіжної футбольної збірної Андорри потрапив у ДТП.