Портал у невідоме: у Запоріжжі маршрутка застрягла у наскрізній дірі на мосту (фото)
18:07, 12 вересня 2018Інциденти
605 0
Автобус намагаючись об'їхати місце ДТП, виїхав на пішохідну зону і провалився заднім колесом в наскрізну яму.
На даний момент рух по мосту відновлено / 061.ua
Сьогодні вранці, о 7:38, на мосту Преображенського сталося ДТП. Зіткнулися два легковики: "Лада"і "Жигулі". Автобус №92, намагаючись об'їхати місце ДТП, виїхав на пішохідну зону і провалився заднім колесом в наскрізну яму.
061.ua
Читайте такожУ Польщі зіткнулися два українські автомобілі, 19-річна дівчина загинула (фото)
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Запорізькій області.
На місце аварії виїхали рятувальники і за допомогою тросу витягли пасажирський транспорт.
На даний момент рух по мосту відновлено. Постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі автобус молодіжної футбольної збірної Андорри потрапив у ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter