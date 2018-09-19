Лікарі розповіли про стан першокласника, що випав з вікна школи у Дніпрі (відео)

Падіння дитини загальмував рюкзак за спиною - він зачепився за гілля дерев і врятував їй життя.

Шестирічний хлопчик, що випав з вікна третього поверху школи, лише дивом зміг уникнути серйозних ушкоджень. На вчительку, що залишила дитину саму у зачиненому класі, відкрито кримінальну справу.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що 6-річний Мирон спробував вибратись з класу через вікно, оскільки перелякався, коли зрозумів, що його закрили самого у приміщенні.

Падіння дитини побачили старшокласники, що проходили повз.

"Там була суцільна калюжа крові. І думали, що його взагалі розірвало. Його на руках занесли в школу. Нікого не пускали й замивали цю кров", - каже очевидець.

Падіння дитини загальмував рюкзак за спиною. Він зачепився за гілля дерев і врятував їй життя. Хлопчик приземлилася не на асфальт, а на ґрунт у палісаднику.

Медики називають дивом той факт, що після такого падіння дитина майже неушкоджена.

"Дитині дуже пощастило! Крім ударів м'яких тканин обличчя і черевної стінки. Іншої патології не виявлено. Всі внутрішні органи, кістки скелета - все ціле. Немає навіть черепно-мозкової травми", - каже лікар.

Правоохоронці з’ясували що падіння першокласника відбулося після уроків о 14:00, коли почала працювати група подовженого дня. Вихователька повела 27 дітей із класу до спальні. А Мирона в кабінеті не помітила.

"Вона пояснює, що це нещасний випадок. Там було багато дітей. Вона їх не перерахувала, коли вони виходили. І також не помітила його відсутність, коли вкладала діточок спати", - говорить речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Наразі виховательку відсторонили від роботи. Директор після інциденту теж від роботи відсторонений.

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