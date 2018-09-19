У Дніпрі першокласник випав з вікна 3-го поверху школи

Хлопчика госпіталізовано в одну з лікарень міста. Поліція має встановити всі обставини, за яких 6-річна дитина залишилась сама у класі та випала з вікна 3-го поверху.

У Дніпрі вчора, 18 вересня, з вікна 3-го поверху однієї із шкіл Індустріального району міста випав учень 1-го класу; обставини події розслідує поліція.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, слідчі встановили, що хлопчик залишився один у зачиненому класі. Вчителька групи продовженого дня не помітила відсутність дитини, коли пішла вкладати школярів спати в іншій кімнаті, призначеній для денного відпочинку.

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Наразі хлопчик знаходиться в одній з лікарень міста Дніпра.

Поліція має встановити всі обставини, за яких 6-річна дитина залишилась сама у класі та випала з вікна 3-го поверху.

За фактом службової недбалості розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Вчительці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2-х до 5-ти років.

Раніше у Києві 15-річна дівчина випала з вікна і розбилася на смерть.