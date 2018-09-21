У харківському СІЗО повісився підозрюваний у наркоторгівлі

Чоловік перебував під вартою за підозрою у збуті наркотиків.

У Харківській області у камері ізолятора тимчасового тримання затриманий покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Богодухівського відділу поліції 19 вересня о 19:00.

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За відомостями поліції, 35-річний чоловік перебував під вартою за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють усі обставини події. За попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством через повішення.

Також працівниками Дергачівської міжрайонної прокуратури Харківської області за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині мати трьох дітей повісилася на горищі власного будинку.