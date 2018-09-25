На Львівщині чоловік став жертвою негоди

У місті Борислав на Львівщині під час негоди гілкою дерева вбило чоловіка.

У місті Борислав на Львівщині 24 вересня під час сильних поривів вітру гілка впала з дерева і завдала смертельних травм місцевому жителю.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

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"У місті Борислав внаслідок поривів вітру гілкою дерева, що впала, було завдано смертельної травми 65-річному місцевому мешканцю", - зазначається у повідомленні. Обставини події встановлюються.

Як інформує Львівська ОДА, 24 вересня внаслідок негоди (дощ, сильні пориви вітру) у селі Ільник Турківського району пошкоджено дахи трьох житлових будинків та на семи господарських будівлях зірвано 320 листів шиферу.

За інформацією львівського Гідрометцентру, 25 вересня на території Львівської області прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6°, в горах, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 3°, вдень 7 – 12° тепла.