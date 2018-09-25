В Одесі сталася масштабна пожежа в санаторії (фото, відео)

За інформацією місцевих ЗМІ, охоронці санаторію заявляють про підпал.

В Одесі загорівся один із корпусів санаторію "Червоні зорі", який знаходиться на 9-й Фонтану.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", горить покинутий спальний корпус санаторію.

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"Ще три роки тому тут жили люди. З першого поверху вогонь перекинувся на другий поверх і дах будівлі", - пише видання.

У ДСНС підтвердили цю інформацію, повідомивши, що пожежники приступили до гасіння й намагаються не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. На місці працюють 6 пожежних розрахунків.

Як пише "Думская", охоронці санаторію заявляють про підпал. "Вони бачили, як до території під'їхала машина, в якій було чотири людини, і після цього почалося загоряння", - сказано в повідомленні.

"Думская" також нагадує, що пожежі на території санаторію відбуваються регулярно. Остання велика пожежа сталася в листопаді минулого року.

Як зазначає видання, на минулій сесії міськрада дозволила розробку проектів відведення ділянки, на якій знаходиться санаторій.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох дівчаток.