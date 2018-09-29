этот материал доступен на русском

З'явилося перше відео з місця вибуху в Донецьку

16:54, 29 вересня 2018
Інциденти
2742 0
Вибух стався під час з'їзду "КП ДНР" / Inside Donetsk

Відео опублікували російські ЗМІ.

На записі показано будівлю, де проходив з'їзд так званої «комуністичної партії ДНР». Після вибуху будівлю оточили.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини. Про це повідомляє ряд ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області. За їхньою інформацією, одним з потерпілих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов.

Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донецьк#вибух