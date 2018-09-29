З'явилося перше відео з місця вибуху в Донецьку

На записі показано будівлю, де проходив з'їзд так званої «комуністичної партії ДНР». Після вибуху її оточили.

У мережі з'явилися перші кадри з Донецька, де при вибуху сьогодні постраждали чотири людини.

Відео опублікували російські ЗМІ.

На записі показано будівлю, де проходив з'їзд так званої «комуністичної партії ДНР». Після вибуху будівлю оточили.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини. Про це повідомляє ряд ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області. За їхньою інформацією, одним з потерпілих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов.

Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР".