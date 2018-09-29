З'явилося перше відео з місця вибуху в Донецьку
16:54, 29 вересня 2018Інциденти
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На записі показано будівлю, де проходив з'їзд так званої «комуністичної партії ДНР». Після вибуху її оточили.
Вибух стався під час з'їзду "КП ДНР" / Inside Donetsk
У мережі з'явилися перші кадри з Донецька, де при вибуху сьогодні постраждали чотири людини.
Відео опублікували російські ЗМІ.
На записі показано будівлю, де проходив з'їзд так званої «комуністичної партії ДНР». Після вибуху будівлю оточили.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини. Про це повідомляє ряд ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області. За їхньою інформацією, одним з потерпілих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов.
Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР".
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