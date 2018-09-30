У Чернівцях вночі згоріла маршрутка (фото, відео)

Спроби швидко погасити пожежу в автомобілі не дали жодного результату.

У ніч на 30 вересня у Чернівцях посеред вулиці загорівся маршрутний мікроавтобус.

Про інцидент повідомляють очевидці у соцмережах. За їх словами, маршрутка вигоріла вщент, спроби погасити її не дали жодного результату.

Зазначається, що пожежа сталася близько другої ночі на вулиці Небесної Сотні, 5А (колишня вулиця Стасюка), біля діагостичного центру.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі.