"Воняет от твоего жлобского языка": у метро Києва українофобка влаштувала скандал (фото)

Пасажирка назвала українську "жлобским языком".

У столичному метро жінка образила пасажирку за те, що вона розмовляла українською.

Як повідомила журналістка Світлана Нещетна на своїй сторінці у Facebook, сварка між нею й іншою пасажиркою сталася на станції метро "Академмістечко".

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"П’ятий рік війни. Київ, метро "Академмістечко". У вагон метро залітає тьотя (на фото - у червоній курточці) і, збиваючи усіх з ніг, біжить до вільних місць. На моє зауваження у досить коректній формі поводитись обережніше відповідає в абсолютно хамській формі: "Рот закрой, а то воняет от твоего жлобского языка (це про мову, раптом що)", - розповіла журналістка про інцидент.

Журналістка додала, що агресивна пасажирка весь час норовила показати на камеру непристойний жест.

Раніше керівництво McDonald's висловило жаль з приводу інциденту, коли працівники ресторану мережі на столичних Осокорках відмовилися обслуговувати клієнтів українською.