У Києві на вокзалі єгиптянинові потягом відрізало ногу (фото)

За попередньою інформацією, іноземець спробував застрибнути у потяг, коли він уже рушив.

У Києві на центральному залізничному вокзалі пізно ввечері 5 жовтня чоловік впав під поїзд. Потяг їхав за маршрутом «Київ-Харків».

Інцидент стався в момент відправлення поїзда, повідомляє "Інформатор".

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За попередньою інформацією, громадянин Єгипту спробував застрибнути в потяг, коли він вже рушив. Іноземець не втримався і його затягло під колеса. Відразу ж після інциденту поїзд зупинили і викликали медиків. Першим ділом допомогу надавали провідники. Чоловіку відрізало ліву ступню колісною парою складу.

Через інцидент відправлення поїзда Київ-Харків затримали майже на годину. Тільки після надання першої допомоги і госпіталізації потерпілого поїзд відправився о 23:08. Потерпілого терміново забрали в лікарню.

За непідтвердженою інформацією, іноземцю близько 25-30 років і у нього не було проїзного квитка. Подробиці інциденту з'ясовуються. На місці працювали медики та правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня на Сумщині 70-річний росіянин кинувся під поїзд.