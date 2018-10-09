этот материал доступен на русском

На арсеналі біля Ічні щосекунди лунає 2-3 вибухи

09:31, 09 жовтня 2018
Інциденти
693 0
Вибухи розпочалися вночі / фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, до локалізації надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі залучено 1 штатний пожежний танк ГПМ-54, ще 4 пожежних танки заплановано та найближчим часом будуть доставлені та посилять заходи з локалізації. Також працює 1 автоцистерна на базі автомобіля КАМАЗ і дві автоцистерни на базі автомобіля МАЗ.

«З Ічні та найближчих населених пунктів евакуйовано близько десяти тисяч осіб. Зокрема, особовий склад арсеналу, мешканці, які проживають на адміністративній території арсеналу евакуйовані в населений пункт Буди (за попередніми підрахунками близько 860 чоловік).

Читайте такожЖурналіст: вибухи в Ічні сталися через диверсію РФ, ще три великих арсенали знаходяться під загрозою

До евакуації населення залучено понад 20 автобусів Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області та вживаються всіма службами у взаємодії з оперативним штабом скоординовані заходи для убезпечення як особового складу арсеналу, так і місцевих мешканців.

Жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки – уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу Збройних Сил України працює на місці надзвичайної події.

Як повідомляв УНІАН, вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону. Про ймовірні причини вибухів поки не повідомляється. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибухи на складі боєприпасів біля Ічні
Теги: #вибухи#Чернігівщина