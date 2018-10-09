На арсеналі біля Ічні щосекунди лунає 2-3 вибухи

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу Збройних Сил України працює на місці надзвичайної події.

Станом на 7 годину ранку інтенсивність вибухів складає 2-3 вибухи на секунду.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, до локалізації надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі залучено 1 штатний пожежний танк ГПМ-54, ще 4 пожежних танки заплановано та найближчим часом будуть доставлені та посилять заходи з локалізації. Також працює 1 автоцистерна на базі автомобіля КАМАЗ і дві автоцистерни на базі автомобіля МАЗ.

«З Ічні та найближчих населених пунктів евакуйовано близько десяти тисяч осіб. Зокрема, особовий склад арсеналу, мешканці, які проживають на адміністративній території арсеналу евакуйовані в населений пункт Буди (за попередніми підрахунками близько 860 чоловік).

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До евакуації населення залучено понад 20 автобусів Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області та вживаються всіма службами у взаємодії з оперативним штабом скоординовані заходи для убезпечення як особового складу арсеналу, так і місцевих мешканців.

Жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки – уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу Збройних Сил України працює на місці надзвичайної події.

Як повідомляв УНІАН, вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону. Про ймовірні причини вибухів поки не повідомляється.