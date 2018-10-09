Через вибухи на Чернігівщині евакуювали вже понад 10 тисяч осіб

У 16-ти кілометрову зону евакуації потрапляє близько 30 населених пунктів, з населенням майже 20 тисяч чоловік.

Через вибухи на військовому складі біля Ічні на Чернігівщині почалася евакуація. Станом на 6:30 ранку задіяно 23 автобуси в пункти евакуації населення, які розташовані в селищі Парафіївка та Іржавець.

Про це виданню «Українське радіо: Чернігівська хвиля» розповіли в прес-службі ДСНС в області.

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Зазначається, що повідомлення про вибухи в районі 6-го арсеналу ЗСУ почалися о 3:40 від жителів сіл Дружба, Дзюбівка, Августівка та місто Ічня Ічнянського району.

«У 16-ти кілометрову зону евакуації потрапляє близько 30 населених пунктів, з населенням майже 20 тисяч чоловік. Станом на 6:30 ранку задіяно 23 автобуси в пункти евакуації населення, які розташовані в селищі Парафіївка та Іржавець. Евакуйовано понад 10 тисяч осіб. З 3 та 5-кілометрової зони ураження всі жителі на цей час евакуйовані. Зі станції Гребінка Полтавської області направлено пожежний потяг. Підрозділи ДСНС в області переведені на посилений варіант несення служби»,- повідомили в ДСНС в області.

Як повідомляв УНІАН, вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону. Про ймовірні причини вибухів поки не повідомляється.