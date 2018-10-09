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Станція столичного метро "Житомирська" відновила роботу

15:13, 09 жовтня 2018
Інциденти
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Станцію зачиняли для перевірки / фото УНІАН

Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Станцію «Житомирська» перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», йдеться у повідомленні.

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Як відомо, 28 вересня столичні правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування потяга "Київ-Маріуполь", внаслідок чого було евакуйовано понад 700 пасажирів. За результатами перевірки з'ясувалося, що повідомлення було хибним.

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Теги: #Київ#метро#замінування