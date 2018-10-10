ДСНС планує очистити територію біля арсеналу на Чернігівщині до 15 грудня

На даний час з шести осередків тління зафіксовано тільки три.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій планують очистити від вибухонебезпечних предметів територію прилеглу до 6-го арсеналу Міністерства оборони України поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області до 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на засіданні уряду.

«Сьогодні зранку, о 7-й годині, проведено авіаційну розвідку технічної території бази. Під час розвідки виявлено і зафіксовано з повітря 6 осередків тління. З 10 години почала на повну потужність працювати пожежна авіація ДСНС для гасіння пожежі», - сказав він.

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На даний час, за словами Чечоткіна, з шести осередків тління зафіксовано тільки три. «Тобто ми бачимо позитивну динаміку. Ситуація покращується», - додав він.

«З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, розроблено план очищення 16-ти кілометрової зони від вибухонебезпечних предметів... Відповідно до плану очищення 79 тис. га території піротехнічними підрозділами ДСНС планується завершити до 15 грудня», - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено Ічню та 11 населених пунктів Ічнянського району. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

Сьогодні, 10 жовтня, зранку інтенсивність вибухів на території арсеналу становила один на три хвилини.