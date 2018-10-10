Моторошна ДТП у Харкові: які експертизи вимагають провести у справі Зайцевої-Дронова

Захист обох учасників аварії в Харкові подав клопотання про нові експертизи.

Захист обох учасників кривавої ДТП на Сумській у Харкові - Олени Зайцевої та Геннадія Дронова - подав клопотання про додаткові експертизи.

Так, зокрема, Сергій Перепелиця, що представляє інтереси водія Volkswagen Touareg Дронова, вимагав залучити до розгляду фахівців з Одеси. На думку адвоката, необхідна комплексна експертиза, яка визначить межі перехрестя, середню швидкість Lexus, а також відстань, подолану автомобілями, й момент порушення ними правил, передає NewsRoom.

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Захист Зайцевої, в свою чергу, просить фахівців з Києва проаналізувати ситуацію перед аварією. На думку Євгена Мельниченка, в експертизі не було враховано гальмування Lexus. Адвокат також вважає, що експерти повинні дати відповіді на наступні питання: чи міг водій Lexus зупинитися, коли загорівся жовтий, і чи були у неї шанси безпечно перетнути перехрестя, якби Дронов не порушив ПДР. Суд задовольнив це клопотання.

Крім того, представник підсудної Юлія Козир пропонує долучити до справи медичну документацію про хронічні захворювання Олени Зайцевої, а також свідчення про перерахування її матір'ю 600 тисяч гривень сім'ям загиблих і постраждалих. На думку юриста, суд повинен врахувати дані про те, що "Дронов любить динамічну їзду".

Як повідомляв УНІАН, у Харкові суд вирішив переглянути результати комплексної експертизи у справі про смертельну ДТП, яка сталася на вул. Сумській 18 жовтня минулого року.