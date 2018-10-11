У Кривому Розі чоловік побив 8-місячну дитину

Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.

У Тернівському районі Кривого Рогу в поліцію надійшло повідомлення про побиття восьмимісячної дитини.

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Як повідомляє «Перший міський», господиня будинку, в якому сталася трагедія, патрульним поліцейським розповіла, що її співмешканець зі всієї сили кинув малюка на письмовий стіл. Дитина вдарилася головою. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.

46-річний чоловік на питання правоохоронців нічого відповісти не зміг. Вів себе дуже агресивно і плутався у свідченнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Раніше в Жовтих Водах вітчим побив чотирирічну дівчинку. Її госпіталізували в лікарню в стані коми. У дитини відмовили внутрішні органи, дівчинка померла.