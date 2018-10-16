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На Вінниччині розбився винищувач Су-27 (відео)

17:55, 16 жовтня 2018
Інциденти
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На Вінниччині розбився Су-27 / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Здійснюються пошуково-рятувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2017 року під Хмельницьким впав військовий літак, загинуло двоє осіб.

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Теги: #Вінниччина#СУ-27