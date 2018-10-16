На Вінниччині розбився винищувач Су-27 (відео)

Наразі проводиться рятувально-пошукова операція.

На Вінниччині в районі села Уланів сталася аварія винищувача Су-27, який здійснював навчальний політ.

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Здійснюються пошуково-рятувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2017 року під Хмельницьким впав військовий літак, загинуло двоє осіб.