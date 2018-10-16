"Гул, свист, а потім - дим": очевидці розповіли про аварію Су-27 на Вінничині (фото, відео)

За словами очевидців, літак почало "крутити" ще над селом, але пілоти відвели його в поле.

Мешканка села Уланів Вінницької області, поряд з яким сьогодні, 16 жовтня, впав літак Су-27, розповіла, що їй було чути гул і свист, а потім вона побачила дим за селом у полі.

Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

"Туди наші пожежники поїхали відразу", – каже дівчина. "Люди одразу почали говорити, що це впав літак-винищувач. Потім до місця, звідки було видно дим, поїхала ще одна машина рятувальників. Без сирени. За ними поліція...", – додала вона.

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Також очевидиця Марія Лехова зробила знімки, на яких видно, як цивільні люди вирушили до місця падіння літака на машинах і велосипедах.

"Всі хотіли подивитися, що трапилося. За кілька хвилин над селом і полем став кружляти інший літак. Пішли розмови про пошуки пілота, який нібито катапультувався", – повідомила дівчина.

"Літак крутився, коли падав", – розповіли також люди, які бачили момент падіння винищувача. "Крутити його почало над селом. Пілоти відводили літак в полі", – зазначають свідки події.

Відео: "20 хвилин"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті катастрофи літака Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27УБ у районі села Уланів Вінницької області загинули два пілоти.