У Харкові продавщиця голіруч намагалася зупинити озброєного грабіжника (відео)

Вона схопила його за одяг та з усіх сил намагалась зупинити.

У Харкові жінка голіруч намагалася зупинити озброєного грабіжника.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Невідомий чоловік у балаклаві близько опівдня увірвався у невеличку крамницю у спальному районі Харкова. Погрожуючи пістолетом, почав вимагати гроші у продавчині, але та не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.

Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати. Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил намагалась зупинити.