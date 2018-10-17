У Харкові продавщиця голіруч намагалася зупинити озброєного грабіжника (відео)
11:08, 17 жовтня 2018Інциденти
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Вона схопила його за одяг та з усіх сил намагалась зупинити.
У Харкові жінка голіруч намагалася зупинити озброєного грабіжника.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Невідомий чоловік у балаклаві близько опівдня увірвався у невеличку крамницю у спальному районі Харкова. Погрожуючи пістолетом, почав вимагати гроші у продавчині, але та не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.
Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати. Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил намагалась зупинити.
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