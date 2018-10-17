"Пацани падають, кров летить усюди": очевидці розповіли про теракт в Керчі

В результаті теракту в коледжі загинули щонайменше 18 осіб і постраждали ще 50.

У керченському політехнічному коледжі 17 жовтня стався теракт, в результаті якого загинули щонайменше 18 осіб і постраждали ще 50, більшість з них — підлітки.

Перші свідчення очевидців теракту, які погодилися говорити зі ЗМІ, опублікувала "Медуза".

Семен Гаврилов, студент

Я, якщо чесно, вночі майже не спав, тому в кінці пари заснув. Це мене і врятувало. Я прокинувся від гуркоту. Виглянув з кабінету, а там ходить хлопець з рушницею і розстрілює всіх. Тоді я закрився в надії, що він мене не почує. Через 10 хвилин приїхали поліцейські з автоматами. Що відбулося із стрільцем, я не знаю. Коли силовики стали евакуювати студентів і вчителів, я теж вийшов. В тому коридорі, де прогримів вибух, повибивало вікна. На підлозі валялися тіла вбитих. Всі стіни були обвугленими.

Маргарита, студентка коледжу

Ми вийшли у внутрішній двір Політеху — і через хвилину все вибухнуло. Просто скло скрізь повилітало, почали стріляти. Я бігла і бачила, як пацани просто падали, і кров летить всюди. Мою подругу... Дашу... я не бачила більше її. Там купа моїх друзів. Як же мені страшно...

Далія, студентка

Я виходжу і чую вибух, хтось починає вилітати просто з дверей, видно, що люди падають. І я чую, як починають стріляти. Там таке коїться! Подруга моя стояла, яка навчається там. Вона стояла там і чула вибух, але не могла зрозуміти, що сталося. І починає просто натовп бігти, її хапає хлопець якийсь і каже: якщо ти залишишся тут, тебе вб'ють, ти чуєш, що стріляють? Вона починає вибігати разом з цим хлопцем, і коли вони пробігали повз вікна, так як я зрозуміла, і просто цього хлопчика... він її прикрив, і його вбили. Вони падають, і вона розуміє, що якщо вона зараз буде стояти, її теж вб'ють. Вони починають з подружкою якийсь цього хлопчика відтягувати, але бачать, що вони йому не можуть допомогти взагалі ніяк. Вони починають лізти, вибиратися звідти, але там взагалі жах відбувається. І там було або два, або три вибухи. Я чула тільки один, але коли я стояла... Я вибігла на проїжджу частину, я чула, що був другий вибух.

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Альбіна, студентка

Ми чекали біля кабінету. У п'яти метрах від нас стався вибух, який заклав вуха. Викладачі почали бігати і говорити, що це пожежа. Всі бігли через паркани, куди могли. Коли бігли, було чутно вибухи, постріли. Це не був газовий балон. Вибухів було штук п'ять. Секунда пройшла — стрельнули, секунд пройшло сім — знову. У груповій бесіді пишуть, що тих, хто був на сходах і в їдальні, розстріляли. Дівчинці дві ноги вибухом зламало. Коли бігли, бачили дівчинку без свідомості, що вся в крові лежала. Вона лежала у внутрішньому дворі технікуму. Лежала на спині і ледве-ледве дихала.

Гребеннікова Ольга, директор коледжу

На 11 [годин] поїхала в БТІ підписувати договір з дітьми по практиці. Ну напевно я б зараз була би трупом. Тому що [ім'я загиблої] вбили на смерть, її мати вбили на смерть. Трупів повно, дітей повно трупів. Справжній теракт. Увірвалися... Рівно через п'ять або 10 хвилин після мого від'їзду хтось увірвався. Підірвали всі, повилітали всі шибки, підірвали хол. Бігали потім кидали якісь вибухові пакети. Потім з автоматами бігали, ну я не знаю з чим, по другому поверху, відкривали кабінети і вбивали всіх, кого могли знайти, хто попадався. Ну це був... загалом, тут всі-всі-всі наші... Справжній теракт, як в Беслані. Я б зараз була трупом. Тому що всіх моїх людей поперестреляли на смерть. І діти загинули, і співробітники загинули. Я не знаю.

Наталія Паникоровская, вахтер

Я не знаю, яким чином вони проникли. Були діти, йшов потік, я дала дзвінок, як зазвичай, пропускала дітей. Тільки пройшов потік дітей — був вибух. Я думала, телевізор вибухнув. Потім другий вибух. А потім вже люди спускалися, говорили, що з другого поверху чули, як стріляють. Ніхто не проходив. Вони могли із зворотного боку зайти: у нас там паркан такий, що можна було пройти. Із зворотного боку зайдіть — там такі ворота, камери немає, можна спокійно перелізти. Постріли я чула. Дзвонила в швидку, тривожну кнопку жала. Мені здається, не поодинокі, а автоматні, чергою були. Мене перев'язали, їду назад.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 18 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.