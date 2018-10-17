У коледжі Керчі знайшли ще одну бомбу

На місці працюють вибухотехніки, які вивчають знайдений вибуховий пристрій.

В будівлі політехнічного коледжу у Керчі, в якому 17 жовтня сталося масове вбивство, знайшли вибуховий пристрій.

Про це повідомив представник НАК РФ Андрій Пржездомський, передає ТАСС.

«Працюють на місці вибухотехніки, які вивчають знайдений вибуховий пристрій», - сказано в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. В результаті загинули 17 людей, постраждали не менше 39 людей. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Вибух і стрілянину в політехнічному коледжі Керчі влаштував 22-річний студент цього навчального закладу.