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Полторак про вчорашню трагедію з Су-27: ще в липні літак проходив ремонт

17:59, 17 жовтня 2018
Інциденти
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Падіння Су-27 на Вінниччині / фото "20 минут"

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак після засідання парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

“Про причини поки що не відомо. Але те, що стосується літака — він у цьому році, якщо я точно не помиляюсь, в липні пройшов ремонт, і ми його отримали із заводу”, - заявив він.

За його словами, наразі проводиться розслідування інциденту. Також Полторак підтвердив, що загиблими двома льотчиками є українець — начальник авіації ПВК “Схід”, а також американець — офіцер Національної гвардії США.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня близько 17.00 в районі села Уланів на Вінниччині між населеними пунктами Бердичів та Хмільник у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Обидва пілоти загинули.

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Теги: #аварія#СУ-27