На Чернігівщині очищено 28 з 80 ділянок розмінування в районі військового арсеналу поблизу Ічні

У Чернігівській області очищено 28 з 80 ділянок розмінування а районі військового арсеналу поблизу селища Дружба в Ічнянському районі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 19:00 17 жовтня, авіація ДСНС знаходиться в готовності. Пожежно-рятувальними підрозділами продовжено роботу по забезпеченню безперебійної заправки водою пожежних танків та наповнення пожежного водоймища", - йдеться у повідомленні.

"З початку робіт для гасіння осередків пожежі на технічній території арсеналу підрозділами ДСНС подано більше 3,2 тис. тонн води, у тому числі за добу від пожежного потягу на гасіння подано – 180 тонн; заправка водою пожежних танків Міноборони – 324 тонни", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що відповідно до затвердженого прем’єр-міністром України плану піротехнічними підрозділами ДСНС продовжується очищення прилеглої до арсеналу території.

"Очищено 28 із 80 ділянок розмінування (за добу - 3 ділянки). Вилучено 3 тис. 641 вибухонебезпечний предмет (за добу – 1 тис. 352), відпрацьовано 265 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу – 5). На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Наразі проводиться операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.