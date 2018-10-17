"Було важко спілкуватися з сином": в батьків керченського стрілка відбулися обшуки

Мати керченського стрілка Рослякова відвезли на допит з клініки, де вона допомагала пораненим.

В окупованій Керчі пройшли обшуки в батьків студента коледжу, який вдень влаштував вибух і відкрив стрілянину по учнях.

На допит викликали також його батьків. Унаслідок нападу, за останніми даними, загинули 19, постраждали 53 людини.

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Батько Владислава Рослякова на допиті зізнався: йому було важко спілкуватися з сином, він нічого не розповідав про навчання. Чоловік знав про захоплення сина зброєю, але не надавав значення, пише "Эхо Москвы".

Друзів у юнака за словами його батька не було. Батьки Рослякова живуть окремо. Сім'ю не можна назвати щасливою. Батько з родини давно пішов. Відносини між матір'ю – вона санітарка в онкологічному центрі Керчі і сином, вони жили в одній квартирі, були напруженими. Квартири матері і батька слідчі обшукали. На предмет схрону зі зброєю і вибухівкою.

Мати Рослякова відвезли на допит з клініки, де вона допомагала пораненим. Силовики навідалися ще на кілька адрес, пов'язаних зі стрільцем.

В особистих речах молодої людини ввечері в коледжі знайшли ще одну бомбу, її знешкодили. У Рослякова не було спільників. 12 постраждалих залишаються у важкому стані. Завтра у всіх дитсадках та школах Керчі з'явиться озброєна охорона. Територія біля коледжу оточена, близькі учнів, які так і не повернулися додому, намагаються прояснити їхню долю.