Стрілок з Керчі як наслідок російської окупації Криму

Внаслідок стрілянини та вибуху, влаштованих студентом Керченського політехнічного коледжу Владиславом Росляковим, загинула 21 людина, а понад п’ять десятків були госпіталізовані. Сам Росляков наклав на себе руки. Окупанти спочатку порушили справу за статтею «теракт», а пізніше перекваліфікували на статтю «вбивство». Однак те, що сталося в окупованому Криму, є прямим наслідком російської окупації.

Поки в Криму була Україна, ніяких терактів не було і люди жили гармонійним життям в спокійному суспільстві. Вбивства і теракти починаються там, куди приходить Росія.

Стрілянина, яку вчинив студент у Керчі, є дуже тривожним симптомом, адже це не могло статися деінде на пострадянському просторі, крім Росії. Чотири роки агресивної і цинічної пропаганди не можуть минутися даремно і тому люди, які фактично перебувають під впливом цієї пропаганди і закликів вбивати, зокрема українців, сіє ворожнечу у суспільстві. Ці люди пронизані ненавистю, поступово перетворюються на зомбі. І, на жаль, до подібної пропаганди дуже вразливі молоді люди.

Поки в Криму була Україна, ніяких терактів не було і люди жили гармонійним життям в спокійному суспільстві

Студент, якого підозрюють в організації цього злочину, був, судячи з його профілю у соціальних мережах, щирим прихильником Новоросії та Володимира Путіна, хоча проживав у Керчі – віддаленому куточку Криму, спокійному південному містечку. Ба більше, до злочину хлопець готувався дуже ретельно.

А причина у тому, що рівень пропаганди і тиску на людину саме тут, у Криму, доволі високий. Він починається із дитячих садків і шкіл, де діти марширують у військових одностроях, а пропаганда посилюється програмами російських телеканалів. Тому рівень «промивання мізків» у окупованому Криму є набагато вищим навіть у порівнянні з територією Росії…

Хай там як, наразі Україна не має можливості провести чесне розслідування інциденту. А дані «розслідування», яке проводитиме окупаційна влада, можуть повністю фальсифікуватися. Тому будь-які версії, які зараз висуватиме російське слідство, слід сприймати скептично. Треба розуміти, із ким ми маємо справу – варто згадати, як фальсифікувалася справа про отруєння Скрипаля. Правди ми не почуємо.

Якби у Росії була можливість виставити цього студента українським диверсантом, це б уже зробили

Крім того, у хлопця можуть знайтися послідовники. Адже люди, з якими я спілкувався, дійсно кажуть, що офіційна версія не тримається купи і у стрілка могли бути спільники. У той же час, Слідчому комітету РФ зараз вигідніше зробити з нього одинака і повісити на нього усі вбивства. Навряд чи хтось у Криму буде шукати спільників студента. Тому слід розуміти, що правда нам стане відома тільки тоді, коли у Крим повернеться українська влада (і якщо, звісно, не встигнуть до того часу прибрати усі кінці).

Також слід не забувати, що, якби у Росії була можливість виставити цього студента українським диверсантом, це б уже зробили. Але після того, як був витік інформації про його вподобання, це зробити складніше. Однак це зовсім не означає, що це - кінець історії, адже надалі цю справу, як і будь-які інші, Росія спробує використати не на користь України.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії BertaCommunications, співзасновник Українського інституту майбутнього