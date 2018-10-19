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В Ужгороді зійшов з рейок вантажний потяг, ледь не зачепивши будинок (фото, відео)

15:39, 19 жовтня 2018
Інциденти
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В Ужгороды зыйшов з рейок вантажний потяг / фото Facebook Мирослав Горват

В Ужгороді в мікрорайоні Радванка зійшли з рейок два вагони вантажного потяга, один з яких нахилився до будинку, що розташований поблизу колії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват.

«Сьогодні по вулиці Прикордонній зійшли з рейок два вантажні вагони (мікрорайон Радванка)», - написав він.

За словами депутата, станом на 12 годину один з вагонів відтягнутий.

«Інший вагон, який нахилений до будинку – зараз вирішують, як його краще вирівняти і поставити в колію», - зазначив Горват.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на Львівщині зійшов з рейок товарний потяг.

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Теги: #Ужгород#поїзд зійшов з рейок