В Ужгороді зійшов з рейок вантажний потяг, ледь не зачепивши будинок (фото, відео)
15:39, 19 жовтня 2018Інциденти
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Наразі вирішується, як вирівняти вагон та поставити його на колію.
В Ужгороді зійшов з рейок вантажний потяг / фото Facebook Мирослав Горват
В Ужгороді в мікрорайоні Радванка зійшли з рейок два вагони вантажного потяга, один з яких нахилився до будинку, що розташований поблизу колії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват.
«Сьогодні по вулиці Прикордонній зійшли з рейок два вантажні вагони (мікрорайон Радванка)», - написав він.
За словами депутата, станом на 12 годину один з вагонів відтягнутий.
«Інший вагон, який нахилений до будинку – зараз вирішують, як його краще вирівняти і поставити в колію», - зазначив Горват.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на Львівщині зійшов з рейок товарний потяг.
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