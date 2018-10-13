Рух пасажирських поїздів здійснюватиметься через станцію “Стрий”, можливі затримки.

На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг.

Як повідомляє у Facebook Департамент цивільного захисту Львівської ОДА, 13 жовтня о 04.50 від чергового дирекції Львівської залізниці надійшла інформація, що о 03.48 біля залізничної станції “Старе Село”, на відрізку залізничної колії “Львів-Ходорів” (одноколійна залізнична колія), стався схід тепловоза потяга №8352 у складі 18 вагонів однією секцією всіма колісними парами та одного вагона з вантажем (щебінь) одним візком.

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Внаслідок події постраждалих немає.

Рух пасажирських поїздів здійснюватиметься через станцію “Стрий”, можливі затримки.

Причина та обставини події з’ясовуються.