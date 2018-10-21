РосЗМІ показали «тренувальну базу» керченського стрільця (фото, відео)

Напередодні нападу вбивця відніс туди усі свої речі, ноутбук, телефон та записи, після чого все спалив.

Російські журналісти показали місце, на якому, як стверджується, тренувався стріляти та застосовувати вибухівку студент Владислав Росляков, який влаштував кривавий напад на коледж в окупованій Керчі.

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Як зазначається в матеріалі «Лайфа», Росляков стріляв, збирав і випробовував саморобні бомби у покинутій будівлі неподалік від свого помешкання. Напередодні нападу він відніс туди всі свої речі, ноутбук, телефон та записи, після чого все спалив.

На місці, як стверджується, були знайдені залишки саморобної бомби, точно такої самої, як та, яку знайдено в рюкзаку Влада Рослякова. Там же лежала банка з маслом для зброї та залишки ізоляційної стрічки.

Місцеві жителі розповіли, що напередодні нападу на коледж чули в районі пустовища з покинутою будівлею вибухи. Це була остання підготовка Рослякова, після якої він вирушив на бійню.

Ноутбук та телефон відправлять фахівцям, які отримають повну інформацію про їх вміст. Аналіз дзвінків та віддаленого листування допоможе прояснити, як він готувався до злочину, а також підтвердити або спростувати версію про те, що Росляков діяв не один і у нього були помічники.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинули 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.