На Дніпропетровщині понад тисячу учнів евакуювали зі школи через помилку вчительки з хімії (відео)

Вчителька хімії готувалася до уроків та випустила з рук ампулу із бромом, яка розбилася

В павлоградській загальноосвітній школі №1 на Дніпропетровщині сьогодні вранці близько 1200 учнів евакуювали зі школи через те, що в кабінеті хімії розбилася ампула із бромом.

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Виявилось, що о 7:15 ранку вчителька хімії готувалася до уроків та випустила з рук ампулу з хімікатом, яка розбилася, повідомляє 5632. Керівництво школи та вчителі швидко відреагували на ситуацію - дітей, які прийшли на 8 годину просто не пустили у приміщення, присутніх в будівлі - евакуювали.

Повідомляється, що загрози для здоров'я учнів та працівників школи немає, однак заняття на сьогодні відмінили.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Броварах через аварію дітей евакуювали зі школи під час уроків.