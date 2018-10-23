На Одещині у місцевого жителя виявили арсенал зброї та плантацію конопель (фото)

За цим фактом розпочато три кримінальних провадження.

У м. Болград Одеської області у місцевого жителя правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики.

Читайте такожУ Запорізькій області викрили наркоплантацію та арсенал зброї (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, напередодні під час обшуку в приватному домоволодінні 52-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 36 кущів і 5 пакетиків із насінням коноплі.

Крім того, виявлено 79 набоїв різного калібру, три пістолети - Starter automatic pistol, пістолет Макарова з магазином до нього та Magnum carizma, а також рушницю та бойову гранату РГД-5.

Вилучене направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато три кримінальних провадження - за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 310 (посів і вирощування снодійного маку чи конопель) і за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють, з якою метою власник будинку зберігав зброю та боєприпаси.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі поліцейські викрили підпільний збройовий цех, вилучено понад 1,5 тонни боєприпасів.