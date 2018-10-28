На Львівщині у моторошній ДТП постраждали п'ять людей, серед них - дитина (фото)

Лоб у лоб зіткнулися два легковики.

У неділю, 28 жовтня, на Львівщині сталася ДТП із постраждалими, повідомляє поліція області.

О 6.10 на трасі Київ-Чоп, поблизу села Ожидів, лоб у лоб зіткнулися два легковики - "Opel Vectra" і "Peugeot 508".

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Внаслідок аварії постраждав водій "Peugeot", 50-річний мешканець Закарпаття, та двоє його пасажирок, серед яких - 12-річна дівчина. В "Opel" травми отримали 32-річний водій, мешканець Івано-Франківської області, та його пасажир – 34-річний мешканець Києва.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Харківській області мікроавтобус Ford Transit врізався у рейсовий автобус із десятками пасажирів. На момент зіткнення в салоні автобуса перебували 35 пасажирів, ніхто з них не постраждав, медична допомога знадобилась 34-річному водієві автобуса та 46-річному пасажирові легковика. Водночас водій Ford від отриманих травм помер на місці пригоди.