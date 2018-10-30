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У Харкові повісилася школярка

12:50, 30 жовтня 2018
Інциденти
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У Харкові школярка наклала на себе руки / фото hk.npu.gov.ua

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та поспілкувалися із батькам дитини. За їх словами, конфліктів із донькою у них не було,  у школі вона навчалася добре. Ніяких намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала", - йдеться у повідомленні.

Тіло дівчини у зашморзі на власному балконі виявив її батько / фото hk.npu.gov.ua

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) с позначкою «самогубство». Зараз поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині жінку знайшли повішеною поряд з двома її мертвими дітьми.

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Теги: #самогубство#Харків#школярка