У Харкові повісилася школярка

За словами батьків, у них конфліктів з донькою не було, у школі дівчинка вчилася добре.

У Харкові 14-річна школярка наклала на себе руки. Тіло дівчини у зашморзі на власному балконі виявив її батько.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та поспілкувалися із батькам дитини. За їх словами, конфліктів із донькою у них не було, у школі вона навчалася добре. Ніяких намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) с позначкою «самогубство». Зараз поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині жінку знайшли повішеною поряд з двома її мертвими дітьми.