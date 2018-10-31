На Львівщині при зіткненні легковика з мікроавтобусом постраждали дев’ятеро осіб (відео)

Для деблокування постраждалих у ДТП рятувальники застосовували спецтехніку.

У Сколівському районі Львівщини внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом травмувались дев’ятеро осіб, з яких четверо – діти.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 20.30 у селі Тухолька Сколівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля SsangYong Rexton, 40-річний житель Червонограда Львівської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 28-річний житель Турківського району Львівщини.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, з них троє дітей віком 7 та 14 років і піврічне немовля, а також водій та двоє пасажирів легковика, серед яких 11-річна дівчинка. Всі вони доставлені у лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху"), яке передбачає покарання у вигляді до трьох років обмеження волі.

Як уточнили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, для деблокування постраждалих у ДТП застосовувалася спецтехніка.

«Рятувальним відділенням проведено роботи по відключенню акумуляторних батарей та деблокуванню потерпілої пасажирки з автомобіля SsangYong Rexton. Усіх постраждалих рятувальниками передано медикам з травмами різного ступеня тяжкості, яких госпіталізовано до Сколівськкої центральної районної лікарні», - зазначили у прес-службі та додали, що до порятунку людей залучали чотирьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки.