ДТП в Ужгороді: водій BMW зніс три електричних стовпи (фото)

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Аварія сталась сьогодні вночі в Ужгороді на БАМі.

За попередніми даними, водій чорної BMW зніс три електричні стовпи. Причиною аварії стало нехтування правилами дорожнього руху.

Як розповіли Mukachevo.net правоохоронці, заявником ДТП був 24-річний хустянин. На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На водія було оформлено протокол за ст. 124 КУпАП - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу чи іншого майна.