ДТП в Ужгороді: водій BMW зніс три електричних стовпи (фото)
11:10, 26 жовтня 2018Інциденти
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Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Водій BMW зніс три електричні стовпи \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki
Аварія сталась сьогодні вночі в Ужгороді на БАМі.
За попередніми даними, водій чорної BMW зніс три електричні стовпи. Причиною аварії стало нехтування правилами дорожнього руху.
Причиною аварії стало нехтування правилами дорожнього руху \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki
Як розповіли Mukachevo.net правоохоронці, заявником ДТП був 24-річний хустянин. На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki
На водія було оформлено протокол за ст. 124 КУпАП - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу чи іншого майна.
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