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ДТП в Ужгороді: водій BMW зніс три електричних стовпи (фото)

11:10, 26 жовтня 2018
Інциденти
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Водій BMW зніс три електричні стовпи \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki

За попередніми даними, водій чорної BMW зніс три електричні стовпи. Причиною аварії стало нехтування правилами дорожнього руху.

Причиною аварії стало нехтування правилами дорожнього руху \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki

Як розповіли Mukachevo.net правоохоронці, заявником ДТП був 24-річний хустянин. На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. 

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki

На водія було оформлено протокол за ст. 124 КУпАП - порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу чи іншого майна.

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Теги: #ДТП#Ужгород