Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у підготовці замаху на координатора С14 Мазура

У вікно квартири Мазура кинули гранату, внаслідок вибуху постраждав його 61-річний батько.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні замаху на координатора С14 Сергія Мазура.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації «С14» Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько», - зазначив Аброськін.

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Він подякував поліцейським та працівникам прокуратури Київської області за вдалі спільні дії із затримання підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня, вночі у Борисполі Київської області невідомі кинули гранату у вікно квартири Мазура, розташованої на другому поверсі будинку. Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура, його було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство.

Сам Мазур пов'язує інцидент зі своєю громадською діяльністю.