На Луганщині на території покинутого дитячого табору знайшли схованки зі зброєю

В кімнаті та підвальному приміщенні зберігалися різні види зброї і боєприпасів.

В селі Щедрищево, поблизу Сєвєродонецька Луганської області правоохоронці виявили дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції області. "В ході огляду території та приміщень покинутого дитячого табору поліцейські виявили кімнату та підвальне приміщення, повні ящиків та цинків з різноманітними видами зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Спеціалісти-вибухотехніки вилучили чотири гранатомети РПГ-22, чотири гранатомети РПГ-26, 130 гранатометні постріли ПГ-7, 140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7, 246 корпусів гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 підривачів, 70 димових гранат РДГ-2Б, 80 набоїв калібру 14,5 мм з підривачами МДЗ, 31 запали, п’ять димових мін ДМ-11. Також вилучено 701 постріл ВОГ, дві сигнальні міни, тротилова шашка, п’ять пострілів до РПГ, чотири реактивних двигуни, дві бойові частини ПГ 22, два снаряди 30 мм та близько 54 тисяч набоїв різного калібру.

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