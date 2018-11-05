этот материал доступен на русском

У Києві чоловік побив камінням вікна будівлі Генпрокуратури (фото)

17:48, 05 листопада 2018
Інциденти
293 0
Вінничанин закидав камінням вікна будівлі ГПУ в Києві / Відділ комунікації поліції Києва

Читайте такожУ Генпрокуратурі відзвітували про розслідування справи Гандзюк

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві, до поліції надійшла інформація про те, що невідомий розбив камінням вікна в адміністративній будівлі Генпрокуратури України, що розташована на вулиці Різницькій.

«Правоохоронці виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі. Порушника затримали на місці, а відтак доставили до Печерського управління поліції. Ним виявився 38-річний вінничанин», - йдеться у повідомленні.

Відділ комунікації поліції Києва
Відділ комунікації поліції Києва

Зазначається, що після встановлення всіх обставин діям чоловіка буде надана правова оцінка.

«Зараз із чоловіком спілкуються правоохоронці та беруть пояснення. Після закінчення перевірки його діям буде надана правова кваліфікація», - заявили у відомстві.

Напередодні у Києві біля будівлі МВС влаштували акцію пам’яті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, що загинула в лікарні після жорстокого нападу та кількох місяців лікування. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#ГПУ#Генпрокуратура