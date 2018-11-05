У Києві чоловік побив камінням вікна будівлі Генпрокуратури (фото)

Правоохоронці виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі ГПУ.

У Києві затримали вінничанина, який розбив два вікна в адміністративній будівлі Генеральної прокуратури України.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві, до поліції надійшла інформація про те, що невідомий розбив камінням вікна в адміністративній будівлі Генпрокуратури України, що розташована на вулиці Різницькій.

«Правоохоронці виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі. Порушника затримали на місці, а відтак доставили до Печерського управління поліції. Ним виявився 38-річний вінничанин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після встановлення всіх обставин діям чоловіка буде надана правова оцінка.

«Зараз із чоловіком спілкуються правоохоронці та беруть пояснення. Після закінчення перевірки його діям буде надана правова кваліфікація», - заявили у відомстві.

Напередодні у Києві біля будівлі МВС влаштували акцію пам’яті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, що загинула в лікарні після жорстокого нападу та кількох місяців лікування.