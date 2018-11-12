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Під Чорнобилем дика тварина спричинила ДТП з 4 потерпілими (відео)

11:05, 12 листопада 2018
Інциденти
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Рятувальники деблокували потерпілих з Renault Duster та передали їх медикам / Фото ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до оперативно-диспетчерської служби Чорнобильської зони з Державної адміністрації Зони відчуження у неділю, 11 листопада, о 15:49. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на третьому кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль - Славутич від КПП «Паришів» за територією зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.

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«На місці події рятувальники деблокували чотирьох потерпілих з автомобіля Renault Duster та у важкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що внаслідок зіткнення тварина загинула на місці.

Як повідомляв УНІАН, у вересні лось став причиною ДТП під Києвом.

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Теги: #ДТП#Київщина#Чорнобильська зона відчуження