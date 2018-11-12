Під Чорнобилем дика тварина спричинила ДТП з 4 потерпілими (відео)
Під Чорнобилем внаслідок зіткнення легкового автомобіля з дикою твариною постраждали четверо осіб.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київської області.
Повідомлення про інцидент надійшло до оперативно-диспетчерської служби Чорнобильської зони з Державної адміністрації Зони відчуження у неділю, 11 листопада, о 15:49. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на третьому кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль - Славутич від КПП «Паришів» за територією зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.
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«На місці події рятувальники деблокували чотирьох потерпілих з автомобіля Renault Duster та у важкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що внаслідок зіткнення тварина загинула на місці.
Як повідомляв УНІАН, у вересні лось став причиною ДТП під Києвом.