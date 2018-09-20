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Лось став причиною ДТП під Києвом (фото, відео)

10:03, 20 вересня 2018
Інциденти
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Тварина була дуже наляканою \ dtp.kiev.ua

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.

"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в дописі.

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Теги: #ДТП#лось