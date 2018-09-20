Лось став причиною ДТП під Києвом (фото, відео)

Тварину теж зачепило, але не сильно. Лось був на ногах, але дуже наляканий.

На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося. Читайте такожНа Полтавщині автомобіль зіткнувся з лосем, є загибла Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. "ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні. "Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в дописі.

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