Лось став причиною ДТП під Києвом (фото, відео)
10:03, 20 вересня 2018Інциденти
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Тварину теж зачепило, але не сильно. Лось був на ногах, але дуже наляканий.
Тварина була дуже наляканою \ dtp.kiev.ua
На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.
"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в дописі.
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