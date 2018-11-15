У Харкові у ДТП з військовою "швидкою" постраждали чотири людини, в тому числі дитина

За даними медіа-центру Міноборони, «швидка» дотримувалася всіх правил дорожнього руху, рухаючись зі звуковим сигналом і проблисковими маячками.

У Харкові сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2104 і військового автомобіля швидкої медичної допомоги «Богдан-2251» на перехресті Московського проспекту і бульвару Богдана Хмельницького.

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Про це УНІАН повідомив сектор прес-служби Управління патрульної поліції в Харківській області. «За попередньою інформацією, внаслідок події постраждали водій і двоє пасажирів автомобіля ВАЗ-2104 і пасажир автомобіля «Богдан-2251», яких медики госпіталізували», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили журналістам у прес-службі Харківської міської ради, наразі в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені І.О.Мещанінова перебувають водій ВАЗ 2104 і обидва його пасажири.

Згідно з повідомленням відділу комунікації Нацполіціі області, водієві ВАЗ 38 років, крім нього в автомобілі перебували його 36-річна дружина і 7-річна дитина. Жінка і дитина перебувають в операційній, чоловіка ще обстежують лікарі.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини аварії.

Факт ДТП зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як розповів УНІАН начальник медіа-центру Міноборони в Харкові Дмитро Горбунов, закриту черепно-мозкову травму отримала жінка-волонтер, яка перебувала у військовому автомобілі і яку також було госпіталізовано.

За словами Горбунова,«швидка» дотримувалася всіх правил безпеки дорожнього руху, рухаючись зі звуковим сигналом і проблисковими маячками.