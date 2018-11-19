На Харківщині на території бази відпочинку на жінку напав ведмідь

Жінка, яка прибирала територію міні-зоопарку, не зачинила клітку з твариною.

На Харківщині на території бази відпочинку ведмідь напав на жінку, яка займалася прибиранням у міні-зоопарку.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, постраждалу доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з переломом стегна та укушеною раною ноги.

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Подія трапилася у суботу, 17 листопада. О 07.55 ранку на території бази відпочинку, розташованої в смт Старий Салтів, під час прибирання території на 53-річну працівницю закладу напав ведмідь. Мешканка села Хотімля не зачинила клітку з твариною. З переломом стегна та укусом ноги жінку доставили до лікарні.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Факт події зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого року в Харківській області внаслідок нападу мавп працівник зоопарку зазнав травматичної ампутації вушної раковини та кількох пальців рук.