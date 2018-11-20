У горезвісному керченському коледжі відбулася нова НП, дітей евакуювали - ЗМІ (фото, відео)

З будівлі коледжу евакуювали всіх дітей і викладачів через загрозу теракту.

У Політехнічному коледжі Керчі в анексованому Криму, де нещодавно відбулося масове вбивство, стався новий інцидент.

Про це повідомляє місцеве видання Керч ФМ.

За інформацією видання, з будівлі коледжу евакуювали всіх дітей і викладачів через загрозу теракту.

«На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає», - сказано в повідомленні.

У третьому корпусі, де проходять заняття, всіх дітей відпустили. Як повідомляється, в цьому приміщенні спрацювала сигналізація і всі вийшли на вулицю.

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На місце події приїхала поліція і позавідомча охорона з автоматами. Біля корпусу, де стався вибух 17 жовтня, також працювали співробітники поліції, ДАІ та МНС.

За останньою інформацією, приблизно о 13.30 за московським часом (12.30 за київським, - ред.) дітей і викладачів, які стояли біля будівлі третього корпусу політехнічного коледжу за сигналом тривоги, впустили всередину. Перед тим, як пустити дітей на навчання, у будинку працювали співробітники правоохоронних органах в масках.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, жертвами вибуху і стрілянини стала 21 людина. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», Слідчий комітет РФ перекваліфікував статтю «Вбивство».