У Львові горить обласна клінічна лікарня (фото)
12:55, 21 листопада 2018Інциденти
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З будівлі, де сталося загорання, евакуйовано персонал та хворих.
З корпусу проведена евакуація персоналу і хворих / соцмережі
У Львові рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася сьогодні вранці у будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні на площі близько 200 кв.м.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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«21 листопада о 11:27 в м. Львів по вул. Чернігівській, 7 в триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні сталося загорання покрівлі на площі близько 200 м.кв», - йдеться у повідомленні.
З корпусу проведено евакуацію персоналу та хворих.
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До гасіння пожежі залучено 45 чол. особового складу, а також 10 од. техніки ДСНС.
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