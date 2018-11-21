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У Львові горить обласна клінічна лікарня (фото)

12:55, 21 листопада 2018
Інциденти
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З корпусу проведена евакуація персоналу і хворих / соцмережі

У Львові рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася сьогодні вранці у будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні на площі близько 200 кв.м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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«21 листопада о 11:27 в м. Львів по вул. Чернігівській, 7 в триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні сталося загорання покрівлі на площі близько 200 м.кв», - йдеться у повідомленні.

З корпусу проведено евакуацію персоналу та хворих.

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До гасіння пожежі залучено 45 чол. особового складу, а також 10 од. техніки ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині дотла згоріла база відпочинку.

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Теги: #Львів#пожежа