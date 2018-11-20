На Харківщині вщент вигоріла база відпочинку (фото)

Зважаючи на площу пожежі у 400 квадратних метрів, рятувальники викликали додаткові сили на її ліквідацію.

У Харківській області у понеділок, 19 листопада, сталася масштабна пожежа на базі відпочинку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Повідомлення про пожежу на території приватного маєтку на вул. Монастирській, 24 у селі Коропове Зміївського району Харківської області надійшло 19 листопада о 22:05.

На момент прибуття підрозділу ДСНС вогонь охопив територію приватного подвір’я разом із спорудами та забудовами на загальній площі 400 кв.м. Так, горів дах одноповерхового будинку, дах двоповерхової господарчої споруди на площах біля 100 кв.м. кожний, а також декоративні елементи ландшафтного дизайну, виконані переважно з деревини та очерету, на площі 200 кв.м.

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«Зважаючи на велику площу пожежі, велике горюче завантаження та загрозу іншим об’єктам, керівник гасіння пожежі викликав додаткові сили», - пояснили рятувальники.

Таким чином, було залучено 5 пожежних автоцистерн та 24 рятувальника, а також добровільну пожежну команду Зміївського лісгоспу. Об 00:08 пожежу локалізували, а остаточно ліквідація всіх осередків горіння відбулась о 03:24. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляє Depo.Харків, за вказаною адресою розташований приватний комплекс відпочинку "Біла Хата".

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада у центрі Харкова сталася масштабна пожежа на лісопильні. Горіли господарські будівлі, лісо - і пиломатеріали та їх відходи на площі близько 500 кв. м.