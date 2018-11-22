Затриманих біля Будинку профспілок активістів відпустили (фото)

Координатор С14 повідомив про звільнення активістів.

Активістів, затриманих під час акції протесту проти появи фаст-фуду у Будинку профспілок в Києві, відпустили.

Про це повідомив координатор націоналістичної організації С14 Сергій Мазур на своїй сторінці у Facebook.

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«Всі вільні! Дякуємо всім за підтримку», – написав він.

Раніше у Києві в згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC, що викликало обурення громадян і протести біля закладу.

Після того, як активісти запалили піротехніку та розписали стіни біля ресторану, поліція почала затримувати людей. Під час затримань застосовувався сльозогінний газ та засоби фізичного впливу. Також правоохоронці перекривали вихід зі станції метро "Майдан Незалежності"