Під Києвом жінку "засмоктало" під потяг "Інтерсіті" - соцмережі

Жінка йшла у навушниках по перону і її затягло під потяг.

На залізничній станції "Клавдієво" потяг "Інтерсіті" смертельно травмував жінку.

Подія сталася близько 6.30. Про це розповідають очевидці інциденту у групі Клавдієвого у Facebook. За їх словами тіло загиблої внаслідок падіння під потяг розірвало на шматки.

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"Дівчина йшла по перону за попереджувальною смугою, в навушниках, їхав "Інтерсіті" і її хвилею затягло під потяг. Це жах, не залишилось нічого", - розповідають очевидці у соцмережах.

Повідомляється, що частини тіла жінки розлетілися на кілька метрів. "О 9.02 збирали частини тіла у чорні кульки, частина руки лежала на іншій частині дороги", - розповідає очевидиця події.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Києві на залізничній станції "Фармацевтична" швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка.