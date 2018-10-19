У Києві швидкісний потяг "Інтерсіті" збив на смерть чоловіка (фото, відео)

Загиблий з товаришами сидів на рейках, вся компанія перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.

У Києві на залізничній станції «Фармацевтична» швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.

Інцидент стався близько 11:50, повідомляє "Інформатор".

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За словами чергової по переїзду Ганни Григорівни, який знаходиться поряд зі станцією, вона не бачила, що на рейках сидять люди. У цей момент у бік центрального залізничного вокзалу їхав швидкісний потяг "Інтерсіті+" №725 сполученням Харків — Київ. Машиніст складу побачив людей і почав екстрено гальмувати і подавати звуковий сигнал. На жаль, один з чоловіків ухилитися не встиг.

Друг загиблого Геннадій розповів, що він побачив поїзд далеко, але швидкість його була високою. Дружину померлого і ще одного чоловіка він відштовхнув, а останнього не встиг. У момент зіткнення вся компанія перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Після події ті, хто вижив, перебуваючи в шоковому стані, випили ще алкоголю і поснули на сходах платформи.

Постраждалий чоловік отримав травми несумісні з життям. Попередньо, він помер від серйозної відкритої черепно-мозкової травми.

На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Києві на вокзалі єгиптянинові потягом відрізало ногу.